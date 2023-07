Viih Tube volta a malhar após o nascimento de Lua: “Alívio!”

Viih Tube explicou que estava sentindo muitas dores no corpo e chegou em seu limite

Viih Tube voltou aos treinos e contou em suas redes sociais o que a levou a se exercitar. A influenciadora, que há três meses deu à luz Lua, sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer, contou que seu corpo atingiu o limite da tensão e dor por carregar pequena no colo.

Mesmo confessando que não gosta de se exercitar, ela chegou à conclusão que movimentar o corpo irá fortalecer os músculos, aliviando assim todas as suas dores. Para ser mais cômodo, Viih contratou uma personal trainer -- que também é fisioterapeuta -- para poder malhar em casa:

"Devia ter voltado a treinar um pouquinho antes. Voltei porque estava no meu limite do meu corpo. Estava com muita dor aqui (na cervical), estava tudo inchado porque não tenho fortalecimento nos músculos. Fico carregando a Lua e dói muito, pois tenciono o meu corpo inteiro. Chegou a um ponto que comecei a sentir fisgadas no meu corpo, na minha coluna..."

"Uma personal, que também é fisioterapeuta, veio aqui em casa, porque sair para malhar em academia, com criança pequena, eu sei que se eu começar, eu vou parar. Vou começar a ter preguiça de pegar o carro. O trânsito aqui em São Paulo é o caos. Só para ir e voltar de uma academia são duas horas."

"Ela (a personal) veio, fez uma avaliação da minha diástase -- estou com 2 centímetros --, do meu trapézio, deu vários exercícios para a coluna, postura, e me senti muito melhor. Claro que durante os exercícios eu quis morrer, odiei. Mas depois que acabou, senti um alívio! Ela fez também uns pontinhos de acupuntura no trapézio. Treinar é muito importante porque o corpo não aguenta."

