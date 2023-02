Viih Tube diz ter passado mal após ataques na internet: "Pressão muito alta"

Viih Tube está grávida de sua primeira filha e agradeceu a companhia de Eliezer nesse momento difícil

Viih Tube (22) contou que passou mal após sofrer ataques na internet e agradeceu a companhia de Eliezer (33), pai de sua primeira filha.

Na reta final da gestação, a ex-BBB precisou ir ao hospital, mas tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.

"Fiquei mal com algumas coisas da internet e acabei passando mal na terça. Fui para um hospital aqui no Rio com a pressão muito alta. Na quarta-feira já acordei com ele por aqui e está comigo esses dias", disse ela.

Nos últimos dias, Eliezer e Viih Tube ficaram bastante incomodados com algumas mensagens nas redes sociais. Haters ofenderam o casal por conta do nome da filha: Lua Di Felice.

A menina que nascerá nos próximos meses só teria o sobrenome da mãe, o que foi uma escolha do próprio pai.

Eliezer chora ao desabafar sobre polêmica com nome da filha: “Machuca”

Eliezer surgiu abalado e chorou ao revelar que teve sua paternidade questionada ao optar por não colocar seu sobrenome na pequena.

Ele começou explicando sobre a questão legal: “Responsabilidade legal está atrelado a certificado de paternidade e maternidade, na certidão de nascimento. Não tem nada com sobrenome. Milhões e milhões de pessoas não têm o sobrenome da mãe ou do pai. Isso não faz com que seja menos pai ou menos mãe, o meu sobrenome mesmo não tem o da minha mãe. E nem por isso a minha mãe foi menos mãe, ou estou errado?”, abriu o coração.

Em seguida, justificou sua escolha, que foi criticada nas redes sociais: “Nem um momento eu falei sobre responsabilidade, eu falei sobre a opção de não ter meu sobrenome. Então tudo isso que as pessoas estão falando sobre eu não querer ser pai, sinceramente eu tenho que respirar muito fundo. Eu fico me perguntando, não faz sentido. As pessoas não têm um pingo de noção e respeito.", continuou.