Valentina Francavilla impressiona ao mostrar seu antes e depois

Após mais de seis meses focada, Valentina Francavilla impressiona ao mostrar mudança drástica de seu corpo depois de perder muito peso

A atriz Valentina Francavilla mostrou o antes e depois de seu corpo após seis meses de mudança em sua rotina. Na rede social, ex-assistente de palco do Ratinho compartilhou uma foto do início e uma atual para exibir a perda drástica de peso.

Impressionando a todos com a transformação visível, a famosa então falou sobre ter conseguido, mesmo com tantas pessoas desacreditando. De barriga de fora, Valentina fez o clique e chocou com o resultado impactante. A artista não revelou a quantidade de peso perdida, mas exibiu as medidas bem diferentes.

"Janeiro de 2024/ julho 2024... e para você que me desejou o pior é disse que eu jamais conseguiria aí está... com muito esforço, muitas ofensas, altos e baixos aí está... para você que vai jogar na cara que eu disse que estava me sentindo bem, eu TIVE que emagrecer ordem médica! Saúde em 1 lugar!", escreveu ela na legenda.

Em março do ano passado, Valentina Francavilla deu uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, e falou sobre ter ganhado mais de 30 kg. "Para a minha realidade de vida, eu cheguei no fundo do poço", contou ela na época.

Até recentemente, ela tinha comentado que havia eliminado cerca de 20 kg. A atriz então resgatou uma foto de quando estava com 105 kg e falou sobre estar "sem pescoço" na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valentina Francavilla (@valentinafrancavilla)

Valentina Francavilla revela arrependimento

Tempos atrás, ela confessou o arrependimento. Em conversa com a apresentadora Patricia Abravanel, Valentina declarou: “Se arrependimento matasse... Paty, o SBT é a TV mais feliz do Brasil. Eu sinto muitas saudades daqui”.

Então, Patricia perguntou: “Por que você se arrepende?”. E ela respondeu: “Ah, eu me arrependo porque sinto falta daqui, a energia do SBT não tem pra ninguém”. Logo depois, ela contou sobre a experiência no reality. “Eu sou uma sobrevivente, é muito difícil”, afirmou.