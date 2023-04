Treinadora de Jojo Todynho conta segredo para ela ter perdido mais de 20kg

Treinadora Carol Vaz falou sobre processo de emagrecimento da cantora Jojo Todynho

A treinadora barra pesada de Jojo Todynho falou sobre o segredo para a cantora perder 22kg e até mesmo desistir de fazer cirurgia bariátrica. Carol Vaz é conhecida por fazer com que as alunas deem seu máximo em vídeos, no mínimo chocantes, de musculação.

"O objetivo da Jojo é ser uma mulher saudável acima de tudo. A luta dela contra a obesidade tem a ver com saúde, não com estética. Com a musculatura mais forte, as articulações mais estáveis, ela vai começar a perder mais caloria, vai emagrecer", comentou a professora de educação física à coluna Ela do jornal 'O Globo'.

"Basicamente, nos treinos ela faz força. Só que para dar continuidade e ser sustentável, o dia a dia precisa ser legal. O segredo está nisso, nessa constância. E ela vem à academia aos sábados também, porque se diverte", continuou.

A treinadora falou sobre seu objetivo ao treinar mulheres. "Quero que elas se levem a sério. Acredito que por meio da superação diária do esforço no treino, nos tornamos mulheres mais fortes mentalmente. Prepara para a vida mesmo", explicou.

Por fim, bem-humorada, Vaz comentou sobre os gritos que costuma dar com as alunas quando elas estão prestes a não aguentar mais, "falhar". "Ninguém fica desesperado contra o grito de um parto normal, né? (risos). É um jeito de fazer a cabeça não desistir".

