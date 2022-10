Tom Felton, da saga Harry Potter, conta que já foi três vezes para reabilitação

Tom Felton, que viveu Draco Malfoy nos filmes da saga Harry Potter, revela que teve problemas com abuso de álcool

Tom Felton (35), consagrado por viver o personagem Draco Malfoy na saga de filmes Harry Potter, declarou que teve problemas com bebidas alcoólicas durante sua vida, indo até para a reabilitação três vezes. No novo livro publicado pelo ator, ele conta um pouco sobre sua batalha contra o abuso de álcool.

De acordo com Draco, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele enxergava no álcool uma fuga, vivendo em bares. Somente depois do apelo feito por Emma Watson que o ator decidiu compartilhar a sua história em seu mais novo livro recentemente publicado “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem Of Growing Up A Wizard”.

"Passei de não estar particularmente interessado para tomar regularmente algumas cervejas por dia antes mesmo de o sol se pôr, e uma dose de uísque para acompanhar cada um deles. O álcool, porém, não era o problema. Era o sintoma. O problema era mais profundo", escreveu Tom no livro.

Após perceberem o estado em que ele se encontrava, o agente, o empresário e a namorada de Felton decidiram interná-lo em uma clínica de reabilitação. Porém, ele acabou fugindo da primeira em apenas 24 horas e sendo expulso da segunda vez.

Porém, na terceira tentativa, Tom Felton decidiu se cuidar e se internar em uma nova casa de reabilitação. Hoje, o ator não sente dificuldade em admitir quando não está bem ou que sua saúde mental está fragilizada. Ele diz que não é motivo de vergonha, nem sinal de fraqueza.

Durante uma entrevista para o USA Today, Tom contou que foi Emma Watson, atriz que viveu Hermione nos filmes, quem o ajudou a criar coragem para escrever sobre o abuso de álcool. “Ela foi uma grande influência para dizer: ‘Não coloque tudo lá fora. Confie em si mesmo. As pessoas realmente se conectarão com isso’”, contou.