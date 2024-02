Thor Batista usava anabolizante? Especialista analisa uso de medicamento e faz alerta

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Fernanda Cortez avaliou medicamento usado por Thor Batista após comentários sobre anabolizantes

Com a aparência envelhecida, Thor Batista (32) virou alvo de muitos comentários nas redes sociais nos últimos dias, levando muitas pessoas a apontarem uso exagerado de anabolizantes. No entanto, o milionário garante que nunca usou medicamentos que pudessem lhe causar mal. Em entrevista à CARAS Brasil, a endocrinologista e nutróloga Fernanda Cortez, avaliou o caso do empresário e fez alerta quanto ao uso de esteroides.

"O uso de anabolizantes pode levar ao envelhecimento precoce, cerebral e celular, além de causar inflamação a nível celular. A longo prazo, pode resultar em diversos efeitos colaterais, como queda de cabelo, agressividade, irritabilidade e diminuição da libido, devido à sua interferência na produção natural de testosterona", explica.

Há anos exibindo um visual saradão, Thor revelou em entrevista ao jornal Extra que usava um produto chamado DHEA (dehidroepiandrosterona), algo que, para ele, não lhe fazia mal, já que apenas ajudava na produção de testosterona. "Ele promove um leve aumento nos níveis de Testosterona, mas é algo sutil, e está mais para contribuir para o antienvelhecimento do que envelhecimento em si", afirmou o filho de Luma de Oliveira, que o visual está atrelado ao estresse e foco no trabalho: "A carga enorme de trabalho e reveses que a vida impôs".

Segundo Fernanda, o medicamento em questão, de fato, não pode ser denominado como anabolizante e, inclusive, pode ser avaliado junto a qualquer especialista. Ela confirma que ele geralmente é usado para manter o corpo mais jovem, mas também pode ser usado para prevenção de problemas cardiovasculares . "O DHEA em cápsula, embora seja um hormônio naturalmente produzido pelo corpo humano e precursor de estrogênio e testosterona, não é considerado um anabolizante", diz.

Leia também: Por que Rafaella Justus operou? Especialista explica cirurgia da jovem

"Ele pode ajudar a prevenir problemas cardiovasculares e manter o corpo mais jovem, mas seu uso deve ser avaliado caso a caso, através de exames de sangue para determinar a necessidade de reposição hormonal. No entanto, é importante ressaltar que qualquer reposição hormonal deve ser feita com hormônios bioidênticos, que são mais seguros e têm menos efeitos colaterais em comparação aos anabolizantes sintéticos", completa a médica.

Ainda segundo a nutróloga, é importante que as pessoas saibam os riscos envolvendo o uso de anabolizantes, que podem causar problemas sérios de saúde. "Essa prática pode acarretar em problemas como aumento do risco de infarto e AVC, desequilíbrio nos níveis de colesterol e envelhecimento celular e cerebral", diz ela.