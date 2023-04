Thaynara OG revela ter quase morrido por conta de cirurgia plástica

Influenciadora Thaynara OG relembra ter sido transferida para UTI depois de procedimento estético

A influenciadora digital Thaynara OG (31) decidiu usar sua participação no podcast PodSempre para desabafar sobre uma cirurgia que quase a levou à morte. Em 2020, quando realizou uma lipoaspiração, a apresentadora contou que foi internada e teve que passar uma semana na UTI, depois que um médico perfurou um vaso sanguíneo durante o procedimento.

“Quando eu subi para o quarto, o meu dreno estava jorrando sangue e, nas primeiras horas após a cirurgia, o médico não passou para conversar comigo, pois certamente estava em outra cirurgia. Quando ele foi me ver, eu já estava muito pálida, desfalecida. De toda forma, disse que estava feliz por eu estar bem e que me daria alta ainda naquele mesmo dia”, revelou a influenciadora.

Além disso, Thaynara revelou que, depois da visita de seu médico, a sua mãe deixou o quarto e abordou outro profissional para poder saber outras informações sobre o estado de saúde da filha. Então, depois de exames adicionais, a apresentadora foi transferida para a UTI, recebendo uma transfusão de sangue.

Thaynara também contou que sofreu com um pós-operatório bem complicado, que se estendeu por longos oito meses. Nesse período, a influenciadora digital explicou que passou por sessões de drenagem, se cuidando bastante para que pudesse se recuperar bem e aliviar a dor que estava sofrendo.

“Eu acho que as pessoas precisam ter cuidado para identificar se estão fazendo aquilo, porque toda hora aparece esse tema no feed, ou realmente é algo que incomoda, que terá todos os cuidados, falará com um médico sério. Eu reforço que é preciso ter todo esse processo para decidir fazer algo que é muito invasivo. Hoje, me arrependo de ter me colocado nessa situação”, completou Thaynara, no programa que falou sobre muitos outros procedimentos e mais questões relacionadas à saúde, física e mental também.