Thaila Ayala faz relato sobre depressão: "Pensamentos horríveis"

Após uma gestação delicada, Thaila Ayala revelou estar passando por mais um momento de tensão

Thaila Ayala (36) fez um relato sobre a fase de sua vida em que sofreu depressão e também um testemunho sobre como a religião foi importante para sua cura.

Grávida pela segunda vez, após uma gestação delicada do primogênito, ela revelou estar passando por mais um momento de tensão.

"Fui fazer alguns exames e tive mais notícias tristes, desanimadoras, mais porque já tive algumas. E eu não queria abrir os olhos. Tive pensamentos horríveis sobre mim mesma", pontuou.

"Já faz MUITO tempo eu quero dar esse testemunho para vocês, já tentei esse vídeo outras vezes, mas sempre acho que faltam palavras ou que ficou muito grande ou que fui muito repetitiva", continuou.

"E sim aconteceu tudo isso de novo, mas sábado Deus mais um vez veio até mim e me mostrou a grandeza dessa relação, a divindade da sua presença transformadora. E saber que TODOS podem ter essa experiência, mas que muitos desconhecem ou não sabem por onde começar como eu não sabia me fez deixar todos esses julgamentos de lado e só testemunhar o milagre diária da presença de Deus em minha vida e na vida da minha família. Espero que ele chegue onde ele precisa chegar, então se bater no coração de vocês encaminhem para a maior quantidade de pessoas, porque eu tenho certeza que ele tem o propósito de chegar em quem está precisando. E esse é só para começar uma nova jornada aqui!", comentou.

A atriz recebeu o apoio de diversos fãs mas uma seguidora se destacou. Ela escreveu: "Você diz claramente que deseja chegar nem que seja em uma pessoa. Pois bem, parar para te ouvir, foi encorajador. Você falar do extraordinário aqui, é pura evangelização, e eu fui evangelizada. Vou lembrar sempre do seu testemunho, porque nele, eu me encontrei várias vezes".

Veja a publicação na íntegra