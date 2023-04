Suzana Alves, eterna Tiazinha, revela volta aos medicamentos após diagnóstico de TDAH

Atriz Suzana Alves, que ficou famosa por viver Tiazinha, é adepta à medicina natural

A atriz Suzana Alves (44), conhecida por ser a eterna Tiazinha, revelou que precisou voltar a tomar remédio depois de ter sido diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A famosa é adepta da medicina natural e resolveu usar suas redes sociais para explicar a decisão para seus fãs.

“Está rolando uma polêmica no meu Instagram... Nunca fui de tomar remédio. Sou super, mega natureba, vocês sabem disso. Mas simplesmente, depois que descobri o TDAH, no ano passado, comecei a me tratar, buscar ajuda e tenho que tomar hoje meus medicamentos controlados. Isso não significa que eu tomo medicamento à toa. Não tomo para quase nada. Não tenho dor de cabeça, minha alimentação é mega saudável, mas tenho esse problema para tratar. Estou tomando no momento”, começou a atriz.

Tudo começou quando Suzana postou o uso de medicação genérica, que sua médica teria dito ser a causa de seu estado de saúde debilitado nas últimas semanas. “Estava muito sobrecarregada, me sentindo muito cansada, chorona, do nada perdi a vontade de tudo, de postar as coisas aqui para vocês, de engajar, de trabalhar, estava com pensamentos estranhos e super negativos. Demorei 15 dias para entender o que eu tinha”, contou.

“Fui piorando até começar a afetar os meus relacionamentos mais próximos! Liguei para minha médica muito sobrecarregada e na tentativa de buscar ajuda para entender o que estava acontecendo comigo, o que eu estava sentindo, ela me perguntou se eu estava tomando o remédio direitinho, tinha esquecido de tomar, estava tomando a mais por esquecimento ou algo assim… Me lembrei que na última compra da medição não tinha o original e acabei comprando o remédio genérico! E na hora ela me disse que o problema estava a. Por isso resolvi gravar esse vídeo para vocês ficarem atentos e entender a importância em ter um bom profissional te acompanhado no seu dia a dia e na sua semana”, escreveu Tiazinha, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, nesta seta-feira, 28, causando polêmica entre os internautas.