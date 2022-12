Stênio Garcia fala de sequela no pulmão após contrair Covid-19 aos 90 anos

Aos 90 anos, Stênio Garcia ainda enfrenta as consequências da Covid-19, que contraiu em setembro deste ano

O ator Stênio Garcia (90) ainda enfrenta as consequências da Covid-19, que contraiu em setembro deste ano.

De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, ele ficou com uma pequena sequela no pulmão e toma anticoagulante porque teve o risco de trombose por conta da doença.

Stenio ainda continua com as taxas de D-Dímero elevadas. É um indicador para detectar quadros de trombose.

"São aspectos da vida. Peguei a doença e sobrevivi. Estou melhorando", disse o ator para a jornalista. Stenio retomou a rotina de exercícios físicos e conta com o auxílio de uma personal trainer.

"Faço aeróbico, musculação... A atividade física é algo que faz parte da minha vida. Sempre gostei e acho que é essencial para a carreira de ator. O corpo é a nossa ferramenta de trabalho", finalizou Stênio.

Stênio Garcia luta contra as sequelas da Covid-19: “As pernas ficam bambas!”

No perfil do Instagram, o ator postou uma foto em que aparece fazendo esteira em casa.

"A covid-19 não é um vírus de gripe e sim uma inflamação multissistemica no sangue e por isso o risco alto de trombose durante e também no pós covid e essa inflamação na corrente sanguínea pode acometer diversos órgãos como pulmão, cérebro, coração, rins entre outros e por isso vemos adultos jovens tendo morte súbita no pós covid porque as pessoas precisam ser monitoradas com exames laboratoriais e de imagem . Hoje tentei fazer esteira a pedido da pneumologista e não consegui porque vem o cansaço e as pernas ficam bambas , mas dia após dia e amanhã já com a ajuda da médica espero aos poucos ir através da fisioterapia retomando aos poucos o meu cotidiano e minha vida que tanto amo", escreveu Stênio.

Nos comentários, os admiradores do veterano mandaram mensagens positivas. "Tenho certeza que em breve todos esses sintomas terão passado", "Que maravilha! Como é bom vê você se exercitando", "Que bom te ver recuperado!", "Fique bem!", disseram eles.