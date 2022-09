Sonia Abrão celebra alta hospitalar após tratamento de saúde

Sonia Abrão anuncia que já recebeu alta médica após passar quase uma semana internada

A apresentadora Sonia Abrão (49) recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 2, após ficar quase uma semana internada para um tratamento. Ela revelou a novidade para os seus fãs com um post nas redes sociais.

A estrela compartilhou uma versão divertida da imagem de Monalisa com o rosto cansado e brincou sobre o seu dia da alta. “Minha cara no primeiro 'sextou' depois de agosto! Mas tem a parte boa: estou de alta! Depois eu volto para contar tudo para vocês! Obrigada pelo carinho e orações”, disse ela na legenda.

Sonia Abrão foi internada no último final de semana para o tratamento de uma pneumonia bacteriana, que ela adquiriu pouco depois de ter Covid-19. Ela contou sobre o diagnóstico para os seus fãs em um desabafo.

“O que aconteceu foi o seguinte: Meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. Como fui medicada com antibióticos na Covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia no tórax e os pulmões estavam limpíssimos! Como zerei a Covid em 1 semana, a medicação foi suspensa e aí a pneumonia teve terreno livre para atacar”, disse ela.

E completou: “Tá ainda no começo, poderia tratar em casa – como foi com a Covid- mas são necessárias doses altas de corticoide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital pra ser monitorada e evitar que isso aconteça. Só não se esqueçam que ainda estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias, que vão além da Covid. E a pneumonia bacteriana é a bola da vez”.

Veja o post de Sonia Abrão sobre a alta hospitalar: