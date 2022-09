Sonia Abrão aparece com o filho ao deixar o hospital

Depois de quase uma semana internada, Sonia Abrão surgiu em vídeos de sua volta para casa e exibiu o reencontro com o filho

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 19h54

A apresentadora Sonia Abrão já está em casa após ser diagnosticada com pneumonia bacteriana e ficar quase uma semana internada. A comunicadora deixou o hospital nesta sexta-feira, 2, e comemorou a sua alta médica com novos posts nas redes sociais.

Nas imagens, a estrela surgiu ao lado do seu médico, o Dr. Mauricio Bagnato, e também exibiu os momentos de quando entrou no carro e também sua chegada em casa, inclusive o abraço no filho, Jorge Abrão, e na nora, Bella Morais.

“Hoje recebi alta do meu pneumologista e grande amigo, Dr. Mauricio Bagnato, que cuida de mim desde 2009, quando tive H1N1. Claro que esse momento merecia uma foto, né?”, disse ela na legenda.

Logo depois, ela comentou sobre o reencontro com a família. “Abraço de filho não tem preço! O carinho da norinha, Bella Morais, também! E os dogs Antonio e Dante marcante presença na volta para casa! Minha irmã Maga registrando momentos! Amo muito tudo isso! Obrigada, Deus”, escreveu.

Sonia Abrão faz posts para celebrar a alta hospitalar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!