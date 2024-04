Solange Almeida atualiza estado de saúde após cirurgia de emergência

Boas notícias! Após realizar uma cirurgia não programada, a cantora Solange Almeida tranquilizou os fãs a respeito de sua recuperação

A cantora Solange Almeida usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde e tranquilizar os fãs. Na última semana, a artista precisou realizar uma cirurgia de emergência e, por conta disso, seus compromissos com o público foram cancelados.

Em total repouso, a ex-vocalista da banda Aviões do Forró afirmou que já recebeu alta hospitalar e está se recuperando. Através de seu Instagram oficial, ela publicou uma selfie em tempo real e agradeceu o carinho que tem recebido nos últimos dias.

"Oi, meu povo! Postando uma fotinho em tempo real para dizer que já estou em casa, em recuperação e sendo bem cuidada. Podem ficar tranquilos, estou me recuperando para voltar em breve", escreveu Solange Almeida na legenda. E completou: "Muito obrigada a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Deus é maravilhoso! Só gratidão".

De acordo com informações do portal LeoDias, a cantora foi submetida a uma laparoscopia de urgência por suspeita de obstrução intestinal. Em um comunicado divulgado pela assessoria de Solange na última quinta-feira, 27, eles afirmaram que o procedimento foi um sucesso e a artista precisará repousar pelos próximos sete dias.

"Nossa diva master @solangealmeida está bem, em recuperação e muito em breve falará com vocês! Obrigado por todas as mensagens de amor para nossa cantora!", informaram, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Almeida 🌞 (@solangealmeida)

Solange Almeida revela planos para engravidar após o Carnaval

Durante o programa Encontro com Patrícia Poeta desta sexta-feira, 26, a cantora Solange Almeida compartilhou sobre seus planos de engravidar após o Carnaval deste ano.

"Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe. Tô me preparando para agora, depois do Carnaval, ser mãe novamente. Está tudo encaminhando, estou fazendo todo o tratamento bonitinho. Já tinha colhido os óvulos há 10 anos, estavam congelados. E agora está o embrião pronto. Se Deus quiser, depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50. Vivendo um momento incrível", comentou.

Mãe de quatro filhos - Sabrina, Rafael Almeida, Estrela Sâmara e Maria Esther - Solange explica que esse será o primeiro que terá com o empresário Monilton Moura, com quem se casou em 2020. Patrícia ainda relembrou o aborto espontâneo de bebê da cantora com Monilton. "Vai ser meu quinto filho e vai ser o primeiro do Monilton. Estou me preparando".

"Tem gente que diz: 'Você é louca'. Louca de jeito nenhum. Amo a fase de gerar, ver a barriga crescer, de cuidar. Não deixo ninguém tocar", afirmou.