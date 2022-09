Simony se prepara para enfrentar efeitos da quimioterapia: “Equilíbrio emocional”

Simony, que vem enfrentando uma batalha contra o câncer, está fazendo tratamento para diminuir os efeitos da quimioterapia

A cantora Simony vem enfrentando uma luta contra um câncer no intestino, e aproveitou suas redes sociais para mostrar e contar sobre mais uma fase do seu tratamento. Ela mostrou um tratamento de acupuntura, que é feito com agulhas e serve para diminuir os efeitos da quimioterapia em seu corpo.

Ao postar uma foto das agulhas em seus pés e suas mãos, Simony contou: “Hoje fizemos uma sessão para equilíbrio emocional e preparação dos efeitos colaterais da quimioterapia. A ideia é harmonizar e tonificar a energia do baço e estômago. Indicações: Náuseas, vômitos, fraqueza”.

Simony comemora as mudanças de visual

Em seu Instagram, Simony apareceu usando uma camisa pink, com uma lace bem curtinha que tiem uma franja. Deslumbrante e sorridente no registro, fez uma reflexão sobre o momento que está vivendo.

"Não quero só existir, eu quero viver a vida, sair do automático e sentir cada detalhe. Ela muda o cabelo dela a cada dia, respeitando o momento", escreveu Simony ao legendar a postagem.

