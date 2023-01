Simony oferece ajuda a Preta Gil após diagnóstico de câncer

Cantora Simony foi diagnosticada com câncer de intestino assim como Preta Gil

A cantora Simony afirmou que se sensibilizou com o diagnóstico da cantora Preta Gil, que está com câncer de intestino. No programa Fantástico, do último domingo, 15, ela afirmou que ligou para a filha de Gilberto Gil e se colocou à disposição para ajudá-la.

Simony foi empática ao dizer que entende que essa fase requer compreensão e carinho das pessoas próximas dela. "Só disse para ela assim: 'Se você quiser chorar, perguntar ou qualquer coisa, eu me coloco à disposição'. Eu recebi isso de muitas pessoas. Nessa fase, a gente precisa muito de amor", afirmou.

A ex-balão mágico teve câncer no mesmo local e já enfrentou boa parte do tratamento. "Eu comecei a quimio, então eu ficava quatro dias no hospital e 15 em casa. Foram 30 sessões de radioterapia", contou. Recentemente, ela revelou que chegou ao fim das medicações e comemorou.

"Eu creio que eu ajudei muitas pessoas, eu cheguei a lugares em que muitos médicos não conseguem chegar", se referiu ao fato de ter mostrado todo o processo de tratamento da doença nas redes sociais, falando com as pessoas cobre conscientização.

"Não é fácil, mas eu tô aqui e eu agradeço a Deus por isso, de poder beijar os meus filhos, a minha mãe. A gente fica muito machucado, mas a gente é muito forte. A gente consegue", disse.

Confira vídeo de Preta Gil sobre câncer: