Simony faz selfie ao lutar contra o câncer: 'Tratamento mais doloroso da minha vida'

Simony comemora o fim das sessões de radioterapia ao mostrar foto sem peruca ou turbante nas redes sociais: 'A carequinha não mais me remete a doença e sim a cura'

A cantora Simony (46) deu um exemplo de superação ao enfrentar o tratamento contra o câncer no intestino nos últimos meses. Ao terminar as sessões de radioterapia, a artista exibiu uma selfie sem peruca ou turbante e mostrou que seus cabelos caíram durante o tratamento, que também teve sessões de quimioterapia.

Na legenda, ela contou sobre o tratamento doloroso e também celebrou o sucesso em sua recuperação.

"Hoje é meu dia de renascimento, amor, vida, choro medo! Sim, eu me permito ser tudo e sentir tudo porque por quase 6 meses passei pelo tratamento mais doloroso da minha vida, não só físico mas emocionalmente também. Do nada, minha vida mudou e mais uma vez ouvi Deus sussurrando em meu ouvido: 'eu tô com você, estou te usando'. Resumindo: saio outra pessoa em todos os sentidos e agradecida por ter a oportunidade de estar aqui perto dos meus", disse ela.

Então, a artista falou sobre a foto de sua cabeça careca. "Essa foto representa vida hoje pra mim e espero que pra você também. A carequinha não mais me remete a doença e sim a cura. Espero estar contribuindo de alguma forma na vida de quem também está passando por essa jornada. Avisa a criançada carequinha que hoje o balão mágico sobe com a tia Simony carequinha também. Obrigada Deus", finalizou.

Simony desabafa sobre queda de cabelo e revela único sonho

Simony confessou ao jornalista Roberto Cabrini (62) durante entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, em 23 de outubro, um único sonho que quer realizar.

Na entrevista, Simony disse que quer anunciar, em breve, que está completamente curada do tumor. "É sentar com você daqui a cinco anos e falar: eu estou de alta e não tenho mais nada", contou. "A gente vai se encontrar e eu vou dizer: Passei por tudo isso. Vou até marcar na agenda", completou a artista.

As mensagens de carinho que recebeu nas redes sociais, segundo Simony, foram fundamentais para que ela encontrasse forças para lutar pela própria vida. "Foi uma cadeia de carinho, de amor, de orações, muitas mensagens, muitas orações", explicou a Cabrini.

A artista também falou a Cabrini sobre a perda dos cabelos, que foi muito rápida apesar do tratamento que fez para evitar os efeitos colaterais da quimioterapia. "As pessoas acham que meu cabelo caiu agora. Ele caiu 14 dias depois da primeira sessão", revelou.