Simony exibe careca pela primeira vez desde o início do tratamento contra o câncer

Cantora Simony mostra pela primeira vez nas redes sociais a cabeça sem cabelos em meio ao tratamento contra o câncer e exibe peruca

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 22h38

Passando por um tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Simony (46) apareceu em suas redes sociais pela primeira vez mostrando seu novo visual. A famosa comprou uma nova peruca que conta com longos cabelos, e aproveitou para mostrar sua cabeça careca de forma inédita.

“Olha a Simony depois de alguns dias, fabricamos essa peça maravilhosa para ela. Olha essa raiz”, disse o cabeleireiro da cantora, sem poupar os elogios a ela, enquanto filmava sua mais nova aquisição.

“Gente, vocês lembram que eu saí daqui com a curtinha? Mas eu não consegui me identificar com a curtinha, o meu negócio é a Rapunzel. Ficou perfeito!”, relembrou Simony, sobre uma peruca que comprou antes.

Além disso, ela decidiu tirar um pedaço do novo cabelo para mostrar como está sua cabeça sem seus fios naturais. "Olha, não tem cabelo nenhum, meninas. Aí a gente faz assim [coloca a peruca]". "Uma linda. Você merece muito mais que um cabelo, amor. Você merece todo carinho", elogiou ele.

Nos comentários, os seguidores adoraram as novas madeixas da cantora. "Que maravilhoso", escolheu um. "Você já venceu essa batalha! Maravilhosa", exaltou outra.

Veja o cabeleireiro de Simony mostrando sua nova peruca e a cantora mostrando seu cabelo sem seus fios naturais, careca, devido ao tratamento contra o câncer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Cirqueira (@carllos32)



Simony mostra primeira sessão de radioterapia

A cantora, diagnosticada com câncer na região do intestino em agosto de 2022, fez questão de compartilhar com seus seguidores a sua primeira sessão de radioterapia, realizada no dia 1 de novembro.

Nos relatos, Simony aparece no hospital HCor, em São Paulo, usando um turbante, maquiada e animada para essa nova etapa do tratamento. Ela também escolheu a música ‘Andar com Fé’, de Gilberto Gil, como trilha sonora do momento.