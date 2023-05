Simony comemora volta para casa após tratamento contra câncer de intestino

Cantora Simony teve alta do hospital durante o tratamento e disse que está vivendo um dia de cada vez

A cantora Simony deu boa notícia aos fãs que acompanham seu tratamento, contra um câncer de intestino, nesta quinta-feira, 18.

Em uma selfie com um lenço enfeitando os cabelos, ela escreveu na legenda que havia saído do hospital, onde está fazendo quimio e imunoterapia: "Gratidão a Deus por estar voltando para casa. Um dia de cada vez".

Nos stories, ela escreveu a palavra "gratidão" com alguns emojis enquanto voltava para o lar no banco do passageiro. Ela explicou que estava usando o lenço por conta das madeixas armadas, que estão curtas após a raspagem. "Um pouquinho de dor de cabeça e um pouquinho de tontura, mas é normal", disse sobre o que estava sentindo por consequência dos remédios.

Simony fez psicodança

A cantora vem dando bons exemplos de resiliência ao lutar contra a doença e inspirar outras pessoas a assumir suas batalhas.

Em um vídeo emocionante no hospital, a ex-'Balão Mágico' fez uma sessão de psicodança. Ela aproveitou a filmagem e escreveu texto sobre sua trajetória e pelo que é grata durante o caminho. Ela também exaltou que a fortaleza é temporária e tudo bem se ver fraco em alguns momentos.

Na legenda do Instagram, ela começou: "Eu não sou forte o tempo, e tudo bem. Eu não quero ser forte o tempo todo, eu quero apenas não perder minha fé. Eu quero ter pensamentos leves Quero viver cada segundo. Que bom poder chorar, limpar a alma. Meu choro é de agradecimento a Deus, por ter uma equipe maravilhosa, por ter a possibilidade de me tratar, com a certeza que a vitória é certa".