Shakira comemora alta hospitalar do pai com vídeo carinhoso

Após sofrer grave queda, pai de Shakira recebe alta do hospital e cantora comemora

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 12h24

Shakira (45) usou as suas redes sociais para atualizar os seus seguidores sobre o estado de saúde de seu pai, William Mebarak Chadid.

O veterano sofreu uma queda e precisou ser hospitalizado com urgência em Barcelona, mas agora já recebeu alta e está em casa.

No perfil do Instagram, a cantora compartilhou um vídeo bem carinhoso mostrando a recuperação do pai.

"Meu pai teve alta e já está em casa, se recuperando. Estou o ajudando na estimulação cognitiva após o trauma. Obrigado a todos por nos cercar com seu imenso amor", escreveu ela na legenda.

Quando noticiou o ocorrido, Shakira compartilhou uma foto de William com o rosto bem roxo e machucado.

CONFIRA AS PUBLICAÇÕES DE SHAKIRA