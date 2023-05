Sérgio Hondjakoff conta que já usou crack e detalhes da 'volta por cima'

Ator de 'Cabeção', Sérgio Hondjakoff, abriu detalhes sobre sua recuperação e fase no 'fundo do poço'

O ator Sérgio Hondjakoff falou sobre sua recuperação após deixar uma clínica de reabilitação das drogas. Ele contou os planos profissionais e pessoas e falou sobre os momentos difíceis que passou na pior fase de sua vida.

No podcast 'Papagaio Falante', ele começou explicando que relutou em contar o vício em drogas por conta do tabu."Eu sempre omiti, não queria que a mídia soubesse. Sempre que um repórter me perguntava na época da 'Malhação': 'Pô Serginho, você já teve alguma experiência com droga?'. Eu sempre saía fora dessas perguntas, achava que queimava o filme", explicou.

"Recentemente, eu tornei pública minha recaída por conta de uma clínica que eu tava, que acabou fechando", falou ele sobre a instituição em Pindamonhangaba, fechada pelo Ministério Público após acusações de maus-tratos contra os pacientes.

"Usei tudo o que você pode imaginar. Mas o crack é a pior de todas. Eu fumava e ficava olhando para o chão, procurando, ciscando. Uma coisa horrível", disse sobre o auge do vício, afirmando que perdeu trabalhos, namoradas, amigos e quase a vida.

Apesar disso, ele afirmou que hoje está dando a volta por cima. Recentemente, ele foi contratado para participar do programa 'A Praça é Nossa'e ganhou uma transformação do SBT. "Tive momentos muito felizes com o meu filho recentemente, aí eu pude curtir uma praia com o Benjamin, com a Dani [Danielle Monteiro]", contou, afirmando estar também fazendo acompanhamento terapêutico, frequentando palestras, jogando futevôlei, entre outras atividades.

Quer reconquistar a mulher

Um dos planos do intérprete de 'Cabeção' é reconquistar a esposa Danielle Monteiro: "A gente se conheceu quando eu tinha 14 anos. Ela é mulher mais importante da minha vida, me deu um filho, é uma guerreira, batalhadora, está criando praticamente sozinha o Benjamin e quero dizer o quanto ela é importante na minha vida. Ela é a mulher da minha vida".