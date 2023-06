Sensitivo famoso havia alertado problema grave na vida de Madonna

Antes de notícia de internação de Madonna sair, sensitivo havia previsto possível acidente na vida da cantora

Momentos antes da notícia da internação da cantora Madonna sair, o famoso sensitivo, Rodrigo Tudor, previu que a artista sofreria algum tipo de acidente. Por meio de algumas previsões, ele havia indicado que a famosa corria risco de sofrer um acidente grave em um futuro próximo… que pode ter chegado!

“Estou bastante preocupado com a cantora Madonna. Vejo risco de acidente envolvendo carro, lugar alto e animais, como cavalo. Ela gosta de hipismo, é bom ter cuidado”, disse Rodrigo Tudor, que é conhecido como Guru do Brasil. Um dos videntes mais famosos nas redes sociais, não é a primeira vez que o sensitivo fala sobre a cantora. “Estou bastante preocupado, estou vendo fumaça preta ao redor da Madonna”, concluiu.

Para quem perdeu, Madonna deixou seus fãs preocupados ao ser internada na UTI de um hospital após diagnóstico de uma infecção bacteriana grave. Através de um comunicado feito por seu empresário, Guy Oseary, uma mensagem curta falando sobre o estado de saúde da artista foi feita para anunciar o acontecido.

"No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total", escreveu ele no Instagram. Ele ainda justificou a decisão de pausar os compromissos agendados. "Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados." O estado da diva pop provocou preocupação em sua equipe, que resolveu adiar o início da turnê comemorativa The Celebration.

Algumas informações do portal Page Six informaram que a cantora foi encontrada inconsciente na cidade de Nova York. Além disso, ela teria ficado entubada por uma noite e, mesmo se recuperando, os médicos estão em alerta.