Selena Gomez cancela participação em talk-show após ser diagnosticada com Covid-19

A cantora Selena Gomez teve que liberar sua agenda após testar positivo para Covid-19, a artista iria tomar a dose de reforço da vacina ainda esta semana

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 16h25

Nesta quarta-feira, 26, Selena Gomez teve que dar uma triste notícia para seus fãs por meio de seu Instagram. A cantora testou positivo para Covid-19.

A artista iria aparecer no talk-show do apresentador Jimmy Fallon divulgar seu documentário “My Mind & Me” que estreia na próxima semana.

“Eu não estarei no Fallon esta noite. Eu acabei pegando Covid mas eu estou descansando e me sentindo ok. Um lembrete de amigo, Covid ainda está por aí. Atualizem-se nas suas doses de reforço [da vacina]. Eu, na verdade, havia marcado para tomar as minhas esta semana. Amo todos vocês”, escreveu a dona do hit “Hands To Myself” nos stories.

Junto ao anúncio, Selena ainda compartilhou uma foto onde aparecia no sofá descansando com uma coberta e seu cachorrinho por perto.

Reprodução: Instagram

Encontro de milhões!

Na semana passada, Selena Gomez surpreendeu seus seguidores ao aparecer ao lado de Hailey Bieber, a esposa do seu ex-namorado Justin Bieber.

O encontro que ocorreu no Annual Academy Museum Gala deu o que falar nas redes sociais! O encontro de Selena e Hailey fez meu dia", escreveu a atriz brasileira Larissa Manoela (21).