Saiba quais problemas impactam a qualidade de vida dos homens e até suas relações pessoais

O urologista André Berger destaca a importância de um foco dedicado na saúde dos homens, em entrevista à CARAS Brasil

A saúde do homem ainda é tabu e precisa ser debatida. Maus hábitos, medo, vergonha e a criação são as principais causas da baixa procura por ajuda médica e, consequentemente, diminui a expectativa de vida masculina. Mudar essa mentalidade pode evitar o surgimento de doenças ou facilitar o tratamento porque os males foram diagnosticados precocemente.

Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com o médico uro-oncologista André Berger, que destaca a importância de um foco dedicado na saúde dos homens. Segundo o especialista, eles enfrentam uma série de desafios específicos que podem afetar até mesmo sua longevidade. “O câncer de próstata é uma das principais preocupações para os homens, sendo a segunda causa mais comum de câncer em homens em muitos países”, explica, acrescentando que o rastreamento regular pode ajudar a detectar a doença em estágios iniciais, quando é mais tratável.

Além disso, problemas como disfunção erétil, infertilidade e questões urinárias podem impactar significativamente a qualidade de vida dos homens e até mesmo suas relações pessoais. “É fundamental que os homens conversem abertamente com seus médicos sobre essas preocupações, pois muitas vezes há opções de tratamento disponíveis”, destaca o uro-oncologista.

De acordo com Berger, para além das visitas frequentes ao médico, um estilo de vida saudável desempenha um papel crucial na promoção da saúde masculina. “Dieta equilibrada, exercícios regulares e evitar hábitos prejudiciais como fumar e consumo excessivo de álcool são componentes essenciais para uma vida longa e saudável”, destaca.

O especialista também aproveita para destacar a importância da saúde mental na saúde masculina. “Problemas como depressão, ansiedade e estresse podem afetar não apenas o bem-estar emocional, mas também a saúde física”, diz. Ou seja, é essencial que os homens busquem ajuda quando necessário e não hesitem em discutir suas preocupações com um profissional de saúde.

Em resumo, a saúde masculina abrange uma ampla gama de aspectos, desde exames preventivos até cuidados com o estilo de vida e saúde mental. “Nossa função é fornecer orientações, diagnósticos precisos e tratamentos eficazes para garantir que os homens possam viver suas vidas com saúde e plenitude”, finaliza.

André Berger - Uro-Oncologista e Cirurgião Robótico; Especialista em cirurgia robótica para o tratamento de doenças benignas e cânceres geniturinários localizados na próstata, no rim e na bexiga; Coordenador do Núcleo de Robótica do Hospital Moinhos de Vento (HMV), em Porto Alegre; Coordenador Nacional de Uro – Oncologia do Grupo Oncoclínicas; Nos últimos anos, contribuiu no desenvolvimento dos programas dos hospitais da Rede D'Or, em São Paulo, Rio de Janeiro, e Recife, além de dar suporte em Curitiba e Londrina. CRM: 26450.