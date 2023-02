Sabrina Sato relata problema e diz que está afetando até a filha: "Não precisa ser assim"

Apresentadora Sabrina Sato relata que tem um vício e está tentando curá-lo

A recém-contratada da TV Globo, Sabrina Sato (42), contou que tem um vício prejudicial a ela e à família. Na terapia, ela percebeu ser viciada em trabalho e está lutando contra o hábito.

"Eu faço análise, hoje tive que desmarcar, mas foi ali que aprendi sobre minha tendência a ser viciada em trabalho. Eu não posso romantizar isso", começou ela em entrevista à Glamour.

"Eu tenho que ter tempo para mim, para minha filha, para me divertir… A vida está aí acontecendo. De repente, eu fiz 500 coisas e não fiz nada", continuou Sabrina, casada com o ator Duda Nagle.

Vício afetou Zoe

Ela ainda afirmou que o hábito se estendeu para a filha e ela acabou por encher Zoe de tarefas. "Até com a agenda da Zoe eu comecei a fazer o mesmo, coloquei mil atividades, a escola, o balé, o inglês, a natação, o dia de brincar… Minha equipe falou: 'Gente, ela não tem um dia de folga? Vai chegar na adolescência cansada, desse jeito'", relatou.

A apresentadora afirmou que tem tentado cada vez mais melhorar a questão."É um exercício, acho que minha geração aprendeu a se cobrar muito, tudo tem que dar certo, tudo tem que estar perfeito, temos que arrasar sempre. E não precisa ser assim".

Pronta para a folia

Sabrina Sato, musa da televisão brasileira e também ex-BBB, desfilará pela Gaviões da Fiel. A apresentadora é rainha da escola paulistana e sempre marca presença no Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em seu Instagram, ela surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos do ensaio e mostrar seu look inusitado.

Sato surgiu com o corpo completamente coberto por uma roupa com pedras pequenas e brilhantes cor de rosa. "Aqui é Gaviões! No nosso ensaio técnico, mesmo embaixo de chuva, o público foi Fiel. Obrigada Anhembi! Muito obrigada por tanto carinho. Obrigada Bateria Timão", escreveu.