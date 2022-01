Rodrigo Faro e Vera Viel chamam a atenção ao ostentarem corpaços trincados em clique nas Maldivas

O casal Rodrigo Faro e Vera Viel surpreenderam os internautas com a boa forma

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 16h41

Rodrigo Faro (48) e Vera Viel (46) elevaram a temperatura ao posarem juntos para mais um registro.

O casal está aproveitando dias de descanso nas Ilhas Maldivas com as filhas, Clara (16), Maria (13) e Helena (9), e chamaram a atenção da web ao exibirem os corpaços.

Para a ocasião, eles apostaram em roupas de banho para curtirem o mar cristalino do local.

"Casalzão", elogiou um internauta; "Casal perfeitinho", comentou outra; "Que dupla incrível", disparou um terceiro.

Recentemente, Rodrigo Faro compartilhou um vídeo com alguns momentos de diversão com as meninas no visual de tirar o fôlego e arrancou elogios dos seguidores.

CONFIRA O CLIQUE DE RODRIGO FARO E VERA VIEL NAS MALDIVAS