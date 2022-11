Roberto Justus fala sobre descoberta de câncer na bexiga: ‘Foi um baque’

Em entrevista, Roberto Justus diz que sente que tem um inimigo dentro de si mesmo que ameaça acabar com sua vida

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 22h42

Neste domingo, 13, o empresário e apresentador Roberto Justus (67) dará uma entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular, da Record, falando sobre a revelação que fez durante a semana, de que descobriu a existência de um câncer na bexiga.

Em conversa com Roberto Cabrini, o empresário fala sobre como recebeu a notícia da doença, depois de alguns exames de rotina, além de revelar como vem levando esse momento tão difícil em sua vida.

"Pra mim foi um baque, foi difícil", falou Roberto, sobre a surpresa de receber o diagnóstico de que havia desenvolvido um tumor maligno em seu corpo. "Mas eu, menos de quarenta e oito horas (depois), já dei um reset na minha cabeça e falei: 'Vamos lutar?’".

O apresentador ainda fala que seu maior medo seria perder a oportunidade de estar com sua família no que considera o melhor momento da sua vida. "Eu tenho um inimigo dentro de mim que ameaça acabar com uma coisa que eu amo, que é a minha vida. Amo estar do lado das pessoas que eu amo. Eu quero estar com eles. Eu não quero deixar minha pequenininha. Ela tem dois anos. A outra tem treze. Mesmo os mais velhos já viveram mais tempo comigo, mas também quero estar do lado deles", desabafou Roberto.

A entrevista com Roberto Justus vai ao ar no domingo, 13, durante o Domingo Espetacular, com alguns trechos. Mas a reportagem completa com o apresentador e e empresário pode ser vista no Câmera Record, que passa logo depois do reality show rural A Fazenda 14, também no domingo.

Roberto Justus descobre tumor maligno: ''A vida nos traz surpresas''

O empresário revelou a descoberta do câncer em um vídeo publicado em suas redes sociais, no último domingo, 06. "A vida nos traz surpresas e cabe a nós escolher a forma de encará-las! Estou certo que compartilhando esse momento, estarei ajudando muita gente", escreveu na legenda da postagem.

"Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo. Porque eu peguei em um exame. E porque quando a gente trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar. Então faça um check-up regular, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos de idade. Essa força física que eu tenho, essa determinação que eu tenho vão ser muito importantes aliados para mim, para eu me livrar desse problema", falou no vídeo.

"Esse é um período de tempo curto perto da vida toda e perto de tudo o que eu ainda quero ter na minha frente. Então vaidade zero, sem problema nenhum se cair o cabelo, estou tranquilo. Agora a prioridade é buscar a minha saúde e garantir que eu tenha muito tempo ainda ao lado da minha família, dos meus filhos, da minha esposa e de todos os que eu amo tanto", finalizou.