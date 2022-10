Repórter da Globo, Susana Naspolini está em estado grave no hospital

Filha de Susana Naspolini dá notícias sobre o estado de saúde da mãe, que luta contra o câncer

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 14h50

A repórter Susana Naspolini, da Globo no Rio de Janeiro, está internada em estado grave em um hospital de São Paulo. A notícia foi dada por sua filha, Julia, por meio de um vídeo nas redes sociais da mãe.

A jovem apareceu muito emocionada e chorando para pedir orações para os fãs pela recuperação de sua mãe. Ela contou que os médicos informaram que não sabem mais qual caminho seguir no tratamento. A jornalista luta contra o câncer há alguns anos. Recentemente, ela começou o tratamento contra metástases.

“Eu sou a Julia, filha da Susana, eu acabei de conversar. Ela está internada há uma semana aqui em São Paulo. Eu acabei de conversar com o médico dela. O estado dela é muito grave. O câncer dela estava com metástase no osso da bacia, tinha se espalhado para a medula óssea desde julho, então ela vem a quimioterapia mais forte. A metástase se espalhou por outros órgãos. Ele disse que eles não sabem mais o que fazer, sem tem alguma coisa a mais para ser feita. Eu não sei o que fazer”, disse a jovem.

Logo depois, ela pediu as orações. “Ela gostaria que eu fizesse, que é vir pedir oração para vocês. Eu sei que o quanto ela acreditava em oração. Eu queria por favor para vocês rezarem por ela, por favor. Eu sei que quanto mais gente rezando é melhor. Peçam para ela ficar aqui com a gente por mais tempo. Ela precisa muito da oração de vocês”, declarou.