Regis Danese manda recado para a esposa: ‘Dorme em pé’

Internado no hospital, Regis Danese grava vídeo para homenagear sua esposa após apoio incondicional

O cantor gospel Regis Danese encantou seus seguidores ao fazer uma homenagem para a sua esposa, Kelly Danese. Ele está internado em um hospital depois de sofrer um grave acidente de carro na semana passada. Então, ele declarou o seu amor pela esposa, que está ao lado dele durante a internação.

Danese contou que a esposa não saiu do seu lado desde que foi internado. "A cada dia eu estou me recuperando absurdamente. Os médicos estão surpresos. Sabe o que é isso? É a oração de vocês e o amor. Minha esposa, linda, maravilhosa, 24 horas por dia aqui”, disse ele.

E completou: "Já tem mais de quatro dias que ela está dormindo aqui neste lugar [poltrona], não é cama, não. Ela dorme em pé para estar do meu lado. Eu amo essa mulher demais. Meu amor, eu não te troco por ninguém, você é a coisa mais preciosa da minha vida. é nessas horas que a gente vê quem ama a gente de verdade. Te amo. O amor cura”.

dia 31 de agosto na região de Jaraguá, em Goiás. Ele sofreu fraturas nas costelas, tórax e punho. Inclusive, ele precisou de uma cirurgia após ter perfuração no intestino. O procedimento correu bem e ele segue em observação.

Esposa de Regis Danese ficou surpresa com carta do cantor

Enquanto acompanha o marido no hospital, Kelly Danese, que é casada com o cantor Regis Danese, ficou surpresa ao receber uma carta escrita pelo marido enquanto estava na UTI. “Vou contar pra vocês um caso… Agora eu posso contar. O que aconteceu que eu estava rindo na matéria do Fantástico com um papel na mão. O Regis quando saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado falando ‘Ele fez uma carta, com a maior dificuldade, e mandou te entregar’. Ele insistiu muito e eu fiquei toda emocionada. ‘Nossa, ele fez uma carta de amor pra mim, né’", contou ela.

Só que a carta escrita por Regis Danese não era uma declaração de amor. "Quando eu pego a carta feliz, achando que ele vai fazer uma declaração, ele fala assim ‘Comprar mamão, manga, trazer aquele remédio, mala frasqueira, celular, carregador’“, disse ela aos risos.

Mais calma diante da recuperação do marido, ela agora consegue rir da história. “Eu fiquei tão frustrada… Eu tô frustrada até agora. Agora eu posso rir“, brincou ela que não desgrudou do cantor desde a internação.