Rafael Cardoso recebe alta hospitalar após ser internado com celulite infecciosa: "Liberado"

Rafael Cardoso deixa o hospital após ser internado com celulite infecciosa no Rio de Janeiro

Após dias internado com uma celulite infecciosa, Rafael Cardoso (37) recebeu alta hospitalar no domingo, 19.

Nas redes sociais, o artista compartilhou o vídeo de um amigo que gravou a sua saída. Nele, é possível ver Rafael com um videogame nos braços.

"Me diz uma coisa, tá liberado?", questionou o amigo. "Já está liberado", respondeu a enfermeira. Rafael então disse: "Levando o entretenimento embora. Vou levar para casa porque vou precisar mais disso".

O ator teve alta antes do previsto, já que a assessoria informou que ele sairia do hospital no dia 22 de fevereiro.

Rafael Cardoso teve celulite infecciosa; entenda o diagnóstico

A celulite infecciosa é uma infecção bacteriana que acontece na pele e, segundo a dermatologista Fernanda Nichelle, é considerada potencialmente grave.

No caso de Rafael Cardoso, o ator teve uma foliculite, que é uma inflamação, entre o rosto e o pescoço e o problema evoluiu.

E, ao ver a evolução do problema, o ator fez bem em procurar ajuda médica. Nichelle explica que o tratamento requer o uso de antibióticos e precisa de "observação até controle do quadro, além de repouso e medicações que são necessários".

A especialista explica que para se prevenir da infecção, é necessário evitar "portas de entrada" para bactérias, como lesões na pele e até mesmo pequenos cortes. Além disso, qualquer um está sujeito a desenvolver a infecção, por isso é importante estar atento aos sintomas.

"Os pacientes acometidos pela celulite infecciosa podem sentir febre, calor, edema [que são inchaços] e eritema [vermelhidão no local] e dor", completa a dermatologista, especializada em estética avançada pelas univeridades Harvard e Michigan.

Ela ainda explica que a infecção pode evoluir e se tornar grave. "Depende do grau de acometimento e [da demora até o] início do tratamento, o quadro pode ser mais severo", acrescenta ela, em entrevista à CARAS.