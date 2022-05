Rafa Kalimann revela que já fez terapia para lidar com a pressão estética

Em entrevista, Rafa Kalimann relembrou quando se mudou para São Paulo aos 14 anos para ser modelo

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 14h47

Rafa Kalimann (29) deu uma entrevista ao podcast Vaca Cast, apresentado por Evelyn Regly, e abriu o coração ao relembrar momentos da sua carreira.

A influenciadora digital contou que se mudou para São Paulo aos 14 anos para ir em busca de ser modelo e disse que era muito cobrada pelo seu corpo.

"Eu chegava na agência e eles estavam com a fita métrica na mão, hoje vejo isso e acho um absurdo. Eles mediam seu quadril todos os dias para saber se você emagreceu de ontem para hoje, para ver se realmente pode te enviar para um casting, porque se tiver um centímetro a mais não dá", recordou ela.

A apresentadora declarou que com o passar dos anos foi ganhando mais corpo e, com isso, a pressão aumentou. "Eu demorei muito para conseguir me reconciliar com o que sou, com o meu corpo, me sentir confortável com ele, me sentir amiga dele de novo. Foram muitos anos de terapia", revelou.

Recentemente, Rafa Kalimann fez um desabafo sobre as críticas que vem recebendo sobre o seu corpo.

RAFA KALIMANN FALA SOBRE PRESSÃO ESTÉTICA