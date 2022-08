Rafa Kalimann revela que descobriu problema de saúde após cisto no cóccix

Rafa Kalimann revela que cisto fez ela descobrir problema ainda maior em seu corpo

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 22h41

Nesta segunda-feira, 29, a ex-BBB Rafa Kalimann (29) contou durante sua participação no Podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki Cocielo e Bruna Unzueta, que um cisto em seu cóccix era o início de um problema de saúde: uma inflamação em seu corpo.

A influenciadora digital e apresentadora explicou que um incômodo na lombar que havia sentido apenas uma vez a fez perceber que tinha algo de errado com sua saúde.

"Eu tenho um cisto, e esse cisto inflamou ano passado [2021]. E ele não inflamava desde que eu tinha 16 anos. No cóccix. E eu fui no médico para ver sobre, porque sente muita dor, é complicado. E aí eu fui e falei: 'eu estou sentindo que ele está vindo. Eu conheço a dor'. E ele falou: 'O seu corpo está inflamado'", contou a ex-BBB.

Com um especialista ajudando, Rafa disse que um sinal de alerta se acendeu: "Eu falei: 'epa. Estou aqui com 29 anos com meu corpo inflamado a esse ponto? De um cisto querer vir para fora?' Eu falo que o corpo responde tudo, ele mostra tudo para a gente, a pele mostra. Eu também tinha problema nela", explicou.

Além disso, ela disse que o corpo mostra que tem algo errado, a pele, o cabelo, a unha, o olho, tudo mostra quando há algo fora do normal. “Ele tá dando sinais: “Olha só, olha aqui para mim. Ei, estou aqui falando que não está legal. Tem alguma coisa errada’”.

Após tudo isso, Rafa contou que buscou fazer um “super check-up”, que fez ela mudar sua alimentação, pois entendeu o que fazia seu corpo mal, o que era inflamatório para ela.

Veja a entrevista de Rafa Kalimann ao PodDelas na íntegra:

Rafa Kalimann revela como foi o reencontro com José Loreto

Durante o podcast PodDelas, Rafa Kalimann revelou que reencontrou José Loreto depois de muitos anos. Ao se conhecerem em um concurso de modelos onde o ator ia fazer uma palestra, em 2007, se reencontraram depois de muitos anos no Domingão do Huck.

A apresentadora disse que já tinha falado rapidamente, devido alguns amigos em comum, mas no programa global “foi diferente”. “Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois", completou.

Veja publicação de Rafa Kalimann de quando ela encontrou com José Loreto em 2007: