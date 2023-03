Que cirurgia Ana Maria Braga fez na perna? Entenda quadro clínico

Apresentadora, Ana Maria Braga avisou telespectadores sobre o procedimento na última sexta-feira, 24

Afastada do Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga (73) passou por uma operação nas varizes, que são veias torcidas ou dilatadas. Segundo o cirurgião vascular Sthefano Atique Gabriel, o quadro pode ter sido ocasionado pela vida agitada da artista, assim como ela afirmou em seu programa.

Na última sexta-feira, 24, ela avisou ao vivo na Globo que iria operar as varizes nesta segunda-feira, 27, e por isso ficaria fora da atração por alguns dias. "A gente vai ficando muito em pé, correndo muito, ginástica. Preciso arrumar minhas leggings", disse.

Gabriel explica que isso pode acontecer tanto para pessoas que ficam muito tempo em pé, quanto para aqueles que passam várias horas sentados. "A vida agitada, com muito trabalho, muitas vezes pode prejudicar a ativação circulatória e dificultar os cuidados pessoais."

O cirurgião explica que, em muitos casos, não é possível prevenir que uma pessoa desenvolva varizes. "O histórico familiar e a genética favorável a doenças venosas constituem importantes fatores de risco para varizes", explica, em conversa com a CARAS Brasil.

Apesar disso, ele diz que é possível melhorar o quadro clínico com atividades físicas, uso de medicações e meias elásticas. "A avaliação com o médico vascular auxilia nos cuidados com as pernas, evitando a evolução da doença para quadros avançados."

COMO É A CIRURGIA DE ANA MARIA BRAGA?

O cirurgião explica que, em geral, as cirurgias de varizes são rápidas e o paciente pode até receber alta hospitalar no mesmo dia do procedimento. "A cirurgia convencional de varizes constitui um procedimento superficial, benigno e estético. Repouso prolongado e grandes incisões não são características observadas atualmente na microcirurgia estética de varizes."

"No dias de hoje, existem diversos tratamentos para as varizes, tais como, Endolaser, Laser Transdérmico, Escleroterapia Líquida, Escleroterapia com Polidocanol e Terapias Combinadas. A melhor opção depende da individualização clínica e da avaliação do médico vascular", completa ele, sobre tratamentos possíveis para o quadro.