Preta Gil manda recado em meio ao tratamento de câncer: "Fé"

Preta Gil foi diagnosticada com um câncer no intestino; ela está entrando no terceiro ciclo de quimioterapia

Preta Gil (48) tranquilizou os fãs com uma selfie durante o tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado em janeiro. A cantora que está entrando no terceiro ciclo de quimioterapia.

Ela apareceu deitada em uma cama, e disse: "Bom dia com muito amor e fé". Preta Gil costuma conversar com os fãs e falar sobre o tratamento. Recentemente, ela revelou que se sente bem.

"Passando pra deixar um beijo pra vocês, dizer que estou bem, que estou firme, nem sempre forte o que não tem problema, mas sempre muito muito confiante e cheia de fé", escreveu na ocasião.

A cantora revelou o diagnóstico de câncer no dia 10 de janeiro. "Estive nos últimos seis dias internada no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e, graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino", explicou.

Recentemente, ela publicou um comunicado cancelando toda sua agenda de atividades no Carnaval 2023 por conta do tratamento. "Vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente", afirmou.

O que é adenocarcinoma? Entenda o câncer descoberto por Preta Gil

É um câncer originado através das células epiteliais dos órgãos que contém glândulas. Quando no sistema digestivo, ele fica localizado na parte final do intestino ou no canal anal.

Conforme estudos, este tipo de tumor é responsável por causar 95% dos cânceres de reto e de cólon e 99% de todos os cânceres de próstata.

Antes do diagnóstico, alguns pacientes acabam confundindo seus sintomas com má digestão, dor no estômago ou anemia .

Para identificar a doença, é necessário fazer um exame de colonoscopia, que é indicado para todas as pessoas a partir dos 45 anos.

Seu tratamento inclui radioterapia, quimioterapia, imunoterapia entre outras opções, que variam a depender da localização e gravidade do caso.