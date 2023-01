Preta Gil exibe primeira selfie após ser diagnosticada com câncer

Em casa, Preta Gil agradece pelo apoio após receber a notícia de que está com câncer no intestino

A cantora Preta Gil (48) surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 13, ao fazer a sua primeira aparição nas redes sociais após revelar que foi diagnosticada com câncer no intestino. Ela ficou cerca de uma semana internada no Rio de Janeiro para realizar exames e recebeu a notícia de que está com adenocarcinoma. Agora, ela está em casa para descansar antes de começar o tratamento contra o tumor.

Assim, a artista compartilhou uma selfie nos stories do Instagram para mostrar as flores que recebeu dos seus amigos nos últimos dias. Além disso, Preta também agradeceu por todo o carinho que recebeu e os desejos de melhoras em sua saúde.

"Amores, estou extremamente emocionada com essa linda corrente de amor que estou recebendo nas redes e fora delas!!! Tenho muito fé na minha cura!!! Estou em casa me fortalecendo para começar o tratamento na segunda-feira!!! Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho que recebi!!! Amo vocês", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil revela o diagnóstico de câncer

Após ficar alguns dias internada no Rio de Janeiro para realizar exames, Preta Gil contou o diagnóstico para os fãs por meio de um post no Instagram. Em seguida, ela ainda contou que na próxima semana começará a fazer o tratamento.

"Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira, 16, e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", escreveu ela.