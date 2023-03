Preta Gil desabafa sobre fase de tratamento contra o câncer: "Sinto falta da minha rotina"

Preta Gil falou sobre uma série de assuntos e explicou o motivo que a faz preferir realizar o tratamento no hospital

Preta Gil (48) falou sobre a atual fase do tratamento contra o câncer no intestino. A cantora publicou diversos vídeos respondendo questionamentos feitos nas redes sociais.

Ao ser questionada do que sente mais falta, ela foi sincera: "Sinto falta da minha rotina de trabalho, sou uma mulher hiperativa. Estava no auge da minha produtividade e ficar em casa está sendo um desafio, mas também um aprendizado".

Ela também falou sobre qual é a primeira coisa que faz quando acorda. "Agradeço a Deus por eu estar viva, por eu ter oportunidade de me tratar, por eu ter rede de apoio, amor, fé, Deus no coração, meus orixás. Só agradeço. Isso vai passar", continuou.

A cantora abriu o coração sobre o começo do tratamento: "Demorei pouco tempo para começar, porque em sete dias eu já estava com o meu diagnóstico completo, imagens, laudos, todos os exames. Comecei o tratamento, depois que eu passei mal, em 12 dias, e já estou aí há dois meses".

Por fim confessou que, nas primeiras semanas, se sentiu enjoada e explicou por qual motivo faz quimioterapia internada: "É uma opção minha, muita gente pode ir com a bombinha para casa, mas prefiro fazer no hospital por conta dos enjoos, tonturas, me sinto mais segura. Então fico três dias no hospital, doze em casa, e volto ao hospital".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil revela que fez fertilizações para tentar engravidar

Preta Gil revelou que passou por duas fertilizações in vitro para tentar engravidar durante o seu casamento com Rodrigo Godoy (34). Em participação no podcast Quem Pode, Pod, ela contou que os dois tentaram ter um filho juntos, mas não conseguiram. Ela já é mãe de Francisco (28), fruto da relação com Otávio Müller (57).

"Todas aquelas coisas que a gente poderia ter feito, congelar óvulos, fazer FIV, a gente já passou por isso e não deu certo. Esse processo, pelo menos para mim, se encerrou. Tem um dano muito grande no corpo e no emocional da mulher fazer fertilização in vitro. Então, você tem que saber o limite do seu corpo. Não é a qualquer custo", disse ela.