Preta Gil celebra fim do segundo ciclo de quimioterapia: "Acordei melhor"

Preta Gil tem compartilhado detalhes sobre o tratamento que está fazendo contra um câncer no intestino

Preta Gil (48) celebrou o sucesso de mais uma etapa do tratamento contra o câncer no intestino. Ela contou que encerrou mais uma ciclo de quimioterapia.

"Último dia desse segundo ciclo de quimio. Hoje acordei melhor, menos enjoada", disse. No último domingo, 29, Preta falou como estava se sentindo, após se abater com as reações ao tratamento.

"As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao decorrer da semana e retomando minha energia vital", começou. "A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro. Tentei o máximo que pude estar perto da minha família, com pessoas emanando coisas boas para mim. Mantendo a minha fé, recebendo manifestações de amor e carinho", afirmou.

A cantora revelou que estava com câncer no dia 10 de janeiro. "Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e, graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino", explicou.

O que é adenocarcinoma? Entenda o câncer descoberto por Preta Gil

É um câncer originado através das células epiteliais dos órgãos que contém glândulas. Quando no sistema digestivo, ele fica localizado na parte final do intestino, no canal anal ou no final do intestino grosso.

Conforme estudos, este tipo de tumor é responsável por causar 95% dos cânceres de reto e de cólon e 99% de todos os cânceres de próstata. Antes do diagnóstico, alguns pacientes acabam confundindo seus sintomas com má digestão, dor no estômago ou anemia .

Para identificar a doença, é necessário fazer um exame de colonoscopia, que é indicado para todas as pessoas a partir dos 45 anos. Seu tratamento incluem radioterapia, quimioterapia, imunoterapia entre outras opções, que variam a depender da localização e gravidade do caso.