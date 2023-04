Post Malone revela verdadeiro motivo por trás de sua perda de peso

Após preocupação de fãs, cantor Post Malone usa redes sociais para detalhar sua saúde após mudanças na imagem

Nesta quinta-feira, 27, o cantor Post Malone (27) usou suas redes sociais para desabafar sobre sua saúde, seus vícios e as mudanças drásticas que aconteceram em seu corpo, após os fãs começarem a ficar preocupados pela transformação absurda que aconteceu na vida do artista.

“Olá a todos, espero que estejam tendo uma ótima noite. Eu queria dizer que não estou usando drogas, muitas pessoas me perguntam sobre minha perda de peso e eu suponho que, desempenho no palco”, começou Austin, revelando que parou com o uso de entorpecentes, muito motivado pelo fato de ter se tornado pai.

“Estou me divertindo muito com os shows e nunca me senti tão saudável. Acho que a vida de pai chegou e decidi cortar refrigerante e começar a comer melhor para poder ficar por perto por muito deste anjinho”, continuou o cantor, revelando o verdadeiro motivo de ter ficado tão magro.

Post é um fumante assíduo, além de ser conhecido por consumir bastante cerveja e revelou que deseja parar com os vícios e maus hábitos, porém, deixou claro que isso vai exigir bastante paciência por parte dele. O cantor ainda garantiu que voltou ao estúdio para gravar músicas novas. “Passei um tempo no estúdio ultimamente trabalhando em novas músicas e estou muito animado para compartilhar com vocês, obrigado por sua paciência e apoio”, disse.

“Vocês fazem meu coração bater. Eu só queria dizer oi e espero postar mais aqui, meu cérebro está em um lugar super dopado e estou mais feliz do que nunca. Se você está passando por um momento difícil ou precisa de algum amor, posso dizer que você é amado mais do que imagina e continue arrasando. Boa noite, nerds! Espalhem amor e rock on!”, finalizou o artista, dono de hits como Congratulations e Rockstar.

Post Malone se tornou pai no dia 13 de junho do ano passado, confirmando também que estaria noivo. Porém, foi só depois de um tempo que as pessoas foram descobrir a identidade da mãe da pequena, que é a cantora sul-coreana Me Love Me A Lot, mais conhecida como MLMA. Post já veio várias vezes ao Brasil, e neste ano de 2023 chega às terras tupiniquins para mais shows.