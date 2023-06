Pete Davidson, ex de Kim Kardashian, é internado em clínica de reabilitação

Comediante e ator Pete Davidson decide cuidar da saúde mental e se interna em clínica de reabilitação

Tentando cuidar mais de sua saúde mental, o comediante Pete Davidson, ex-namorado da influenciadora digital e empresária, Kim Kardashian, decidiu se internar em uma clínica de reabilitação. O humorista pretende tratar mais os problemas que tem e ganhou o apoio de sua nova affair, Chase Sui Wonders.

Pete é diagnosticado com Transtorno de Personalidade Borderline e Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Segundo informações do Page Six, o humorista está na mesma clínica da Pensilvânia na qual John Mulaney, outro comediante, foi internado para poder cuidar de seus problemas com drogas e bebidas.

“Pete vai regularmente à reabilitação para 'afinar' e fazer uma pausa mental, então é isso que está acontecendo”, revelou uma fonte da publicação. A ida de Pete para a clínica aconteceu poucas semanas após ser forçado a se desculpar com o chefe da instituição de proteção animal PETA, depois de dar um recado bem grosso em sua caixa de mensagens.

Ainda neste mês, o humorista foi preso após ser acusado de dirigir imprudentemente depois que bateu seu carro em uma casa em Beverly Hills. “Qualquer pessoa que conheça Pete sabe que ele sempre se apresentará e obterá ajuda quando souber que precisa. Ele tem muitas pessoas ao seu lado que o amam, o apoiam e têm orgulho dele. Pete está fazendo uma merecida pausa para que possa se concentrar em si mesmo e aprender a lidar melhor com seus problemas de Transtorno de Estresse Pós-Traumático”, explicou a fonte.

Pete Davidson tinha somente sete anos de idade quando perdeu seu pai, Scott Davidson, que era bombeiro. O combatente morreu durante os ataques de 11 de setembro, pois estava em uma das Torres Gêmeas, tentando ajudar as pessoas. O comediante já falou anteriormente sobre o borderline. “Eu fui diagnosticado com TPB há alguns anos, e eu estava sempre tão confuso o tempo todo, e apenas pensei que algo estava errado, e não sabia como lidar com isso. Então, quando alguém finalmente lhe conta, o peso do mundo parece ter sido tirado de seus ombros. Você se sente muito melhor”, afirmou, durante uma entrevista.

O Transtorno do Estresse Pós-Traumático é um distúrbio de ansiedade que aparece por conta de experiências de atos violentos ou de situações traumáticas sofridas pelo portador. Já o Transtorno de Personalidade Borderline é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações de humor extremas e impulsividade.

