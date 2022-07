Personal brinca com abdômen de Bruna Marquezine: ''Se preparou tão bem para o filme de super-herói''

O personal dos famosos, Chico Salgado, fez uma brincadeira sobre a preparação física de Bruna Marquezine para o filme Besouro Azul

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 15h31

Bruna Marquezine (26) surpreendeu até mesmo o seu personal, Chico Salgado, com o corpaço conquistado para as gravações do filme Besouro Azul.

O personal dos famosos compartilhou um vídeo exibindo o shape da atriz e brincou com o abdômen trincado. Nas imagens, a artista está com top e calça de lycra.

"Acho que ela se preparou tão bem pra esse filme de super-herói, que está difícil dela sair do personagem!!", brincou ele na legenda.

Besouro Azul é o primeiro filme da DC Comics sobre um super-herói latino. Vale ressaltar que o filme tem estreia prevista para agosto de 2023 e Bruna Marquezine dará vida à Penny, protagonista feminina do longa do herói.

A trama conta a história de Jaime Reyes, o Besouro Azul, que ganha seus poderes por meio de uma armadura ao se conectar com uma peça alienígena chamada escaravelho.

BRUNA MARQUEZINE RECEBE ELOGIO DE ATOR DE BESOURO AZUL

A atriz Bruna Marquezinerecebeu um elogio do ator Xolo Mariduena, com quem contracena no filme Besouro Azul, da DC. Nesta semana, o rapaz fez um comentário sobre a artista brasileira no Instagram e encantou os fãs dela.

