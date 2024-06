Pediatra faz alerta perigoso a problema de saúde de filho de Bárbara Evans

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato faz alerta sobre doença que acomete crianças menores de dois anos, em dias mais frios

Antonio, um dos filhos gêmeos da influenciadora digital Bárbara Evans (33), precisou ser internado no último domingo, 2, após receber o diagnóstico de bronquiolite. O pequeno, de apenas 6 meses, enfrenta o mesmo quadro que Jorge, filho do cantor João Gomes (21). Há cerca de duas semanas, Ary Mirelle (22), noiva do artista, usou as redes para falar que a criança já estava bem após um tratamento intensivo. Já a filha de Monique Evans (67) cuidou de seu bebê em casa, com o auxilio de uma equipe de pediatras e fisioterapeutas.

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica que a bronquiolite é uma doença viral, enumera os sintomas, informa como deve ser tratada, além de alertar para os perigos e ressaltar sobre riscos de morte.

Segundo o profissional, a bronquiolite é uma doença viral que acomete, normalmente, crianças menores de dois anos e que acontece de forma sazonal, num período que vai de março a julho, que é uma época mais fria do ano. Ela atinge a parte que chamamos de via aérea inferior, ou seja, o pulmão dos bebês, e é causada, principalmente, pelo vírus sincicial respiratório, mas também pode estar relacionada à outros vírus, como influenza, parainfluenza, adenovírus, entre outros.

“Em boa parte dos casos, é uma doença viral benigna sem evolução para complicação. Cerca de 15 a 20% dos pacientes podem evoluir para o quadro mais grave da doença, sendo esses os prematuros, crianças com baixo peso, crianças com alteração cardiológica prévia ou até mesmo com doença pulmonar”, explica o especialista.

O diagnóstico da bronquiolite é clínico. “Ou seja, na maior parte das vezes, a gente não precisa fazer exame nenhum. Vamos juntando as informações sobre os sintomas e com o exame físico, ao escutar o pulmão, observamos “sibilos”, que é o que popularmente chamamos de “chiado” e desconforto respiratório, e a gente já consegue dar um diagnóstico de bronquiolite. Claro, também podemos pedir um teste de pesquisa de painel viral, que vem positivo. Para firmar o diagnóstico, também costumamos pedir um raio-x de tórax”, informa o pediatra.

SINTOMAS

A doença se manifesta, geralmente, com sintomas virais inespecíficos, de acordo com Miguel. “Nos primeiros três dias, pode aparecer febre, tosse, secreção clara do nariz e até mesmo espirros e acabar evoluindo para sintomas de desconforto respiratório. Após esse período, entre o terceiro e o quinto dia, a gente começa a observar uma piora dos pacientes, que podem apresentar aumento da frequência respiratória, ou seja, um cansaço maior para respirar e dificuldade de se alimentar por conta desse cansaço. Alguns pacientes, inclusive, podem ter vômitos por conta da tosse”, fala.

De acordo com o pediatra, precisamos estar atentos aos sinais de gravidade. “A primeira coisa: crianças que têm fator de risco que são aquelas que nós falamos acima (...) As prematuras, com problemas cardíacos, crianças com baixo peso e com problemas respiratórios prévios. Essas são as que a gente sempre deve levar ao hospital ou, então, qualquer criança que comece a apresentar sinais de gravidade, que são irritabilidade, incapacidade de mamar ou quando marcar as costelinhas ou pescoço para respirar. Também quando se atentar para o caso de a criança ficar com os lábios ou dedinhos roxos, já que isso significa que a oxigenação está comprometida”, alerta.

COMO TRATAR?

O pediatra Miguel Liberato ressalta que o tratamento é sintomático. “A gente vai dar suporte para essa criança, ou seja, remédio para febre, lavagem nasal, inalação com soro fisiológico e, em casos de pacientes mais graves, internação para poder ofertar o oxigênio de forma adequada à criança. Também podemos fazer fisioterapia respiratória e nos casos em que o paciente apresentar vômito, suspender a mamada ou a alimentação e deixar no soro para evitar que ele se engasgue e piore seu cansaço respiratório”, diz.

“Não há um remédio específico para tratar a bronquiolite, porém, temos algumas medidas de profilaxia de prevenção de quadros graves. Além disso, recentemente, a Anvisa registrou uma vacina para prevenção da bronquiolite em bebês, vacina destinada ao combate do vírus essencial respiratório que causa bronquiolite. Ela é intramuscular, com esquema que envolve a aplicação de dose única na gestante durante o segundo ou terceiro trimestre da gestação. Uma super novidade que agora temos como possibilidade aqui no Brasil também”, emenda.

PERIGOS

O perigo principal da bronquiolite, segundo o pediatra, é essa criança evoluir para uma insuficiência respiratória, quando o desconforto respiratório é tão grande, que a criança não dá conta, podendo levar à morte, caso não tenha o manejo adequado, não tenha o tratamento de suporte e o organismo não consiga combater a infecção.

“Apesar de ter uma evolução benigna, sem gravidade e sem necessidade de hospitalização na maior parte das crianças, é possível, sim, que alguns pacientes desenvolvam um quadro mais grave da doença. Acho que é muito importante as mães estarem atentas a esse tipo de informação e, quando possível, restringir visitas ao recém-nascido, manter a higiene de mãos e, se possível, utilizar máscara quando for visitar crianças recém-nascidas e bebês menores de três em seis meses”, orienta Miguel.

“Como a bronquiolite acaba sendo uma doença frequente nessa época do ano, é muito importante as mães estarem atentas aos sinais, saber a idade típica e ficarem ainda mais atentas se os quadros brandos, que se parecem resfriados, começarem a evoluir para um quadro mais grave. Prestar atenção no padrão respiratório dessa criança. Observar se a criança está irritada, se tem alguma evolução desfavorável daquele narizinho escorrendo... Lembrar-se sempre: quanto mais nova a criança, maior a chance da bronquiolite ter uma evolução mais grave. Então não é preciso ter medo de restringir as visitas”, finaliza.

Miguel Liberato - Endocrinologista Pediátrico formado em Pediatria na Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e título pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Professor do curso de Medicina da Faculdade das Américas e da pós-graduação em Endocrinologia Pediátrica no Instituto Superior de Medicina (ISMD).