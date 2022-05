Patrícia Poeta faz percurso até o topo do Vulcão Etna de bicicleta: "Valeu o esforço"

Apresentadora Patrícia Poeta usou as redes sociais para falar sobre o percurso aventureiro até o Etna

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 14h42

A apresentadora Patrícia Poeta (45) está aproveitando uma viagem para Itália de um jeito aventureiro!

Neste domingo, 29, a apresentadora compartilhou cliques no Vulcão Etna, na Itália, e revelou que fez um percurso de bike até o topo.

Em seu perfil no Instagram, Patrícia compartilhou o relato aventureiro, que rendeu até queda, mas, segundo a apresentadora, o esforço valeu a pena.

Na legenda do post, Patrícia escreveu: "O dia começou com fortes emoções. Programa? Ir de bike até o alto do vulcão Etna, com mais 3000 metros de altitude. É o maior em atividade da Europa. E não é que no caminho fiquei sabendo que, na noite anterior, ele tinha entrado em erupção? Resumindo: iria subir o vulcão com as lavas em atividade. Subi pela costa sul e a lava descia pela costa norte. Melhor assim, né?!", começou.

"Mas valeu o esforço! A vista do alto é impressionante! E o som da cratera em erupção é algo indescritível (fiz até um registro desse barulho). Na volta, com tantas rochas sedimentares pelo caminho, que restaram das lavas de erupções anteriores, acabei caindo. Sim, me espatifei no chão. Depois de muitos quilômetros percorridos, desde que comecei a pedalar, a primeira queda sendo no Etna não deixará de ser uma boa história… Ps: falando em boa história, em boa memória… enquanto admirava o vulcão, uma joaninha pousou na minha mão. Como a sabedoria popular diz que joaninha é símbolo da sorte, não desgrudei dela, claro. Sem tombos no futuro, “per favore", escreveu Patrícia.

Patrícia Poeta faz percurso até o topo do Vulcão Etna de bicicleta: