Pai de Viih Tube passará por transplante de córnea após dois anos de espera

Próximo ao aniversário de Lua, o pai de Viih Tube, Fabiano Moraes passará por um transplante de córnea após dois anos na fila de espera

Nesta quarta-feira, 3, Fabiano Moraes pai da influenciadora Viih Tube, passará por uma cirurgia ocular de uma Ceratocone (Transplante de Córnea), doença que afeta a córnea e distorce a visão, no Hospital BOS (Banco de Olhos de Sorocaba), Hospital referência na América Latina em casos de ceratocone. As informações foram divulgadas pela Quem.

Fabiano está tratando a doença há 14 anos. Em julho de 2021, ele realizou o procedimento no olho esquerdo. Agora, a intervenção será no olho direito. De acordo com o próprio empresário, uma das preocupações é um possível rompimento das córneas, o que pode acarretar transtornos maiores à saúde dos olhos.

"Vou entrar na cirurgia daqui a pouco, às 18h. O Rodrigo Pavanelli é o médico que me acompanha há 12 anos, é especialista em ceratocone, cataratas. Fiz do lado esquerdo, ficou 100% bom. Tive que esperar dois anos para poder fazer do lado direito, para que o corpo não rejeite. Depois de dois anos na fila do banco de órgãos, chegou a hora. Rodrigo é um dos melhores do Brasil", compartilhou em entrevista também à Quem.

O procedimento requer dois meses de repouso absoluto para a recuperação. Além disso, quatro meses para retirada dos pontos, e cerca de seis meses para medicação.

"As pessoas precisam colocar a visita ao oftalmologista em suas listas de check-up anual, pois a saúde dos olhos também é essencial e o acompanhamento profissional se faz necessário", aconselhou.

Na primeira semana de repouso, será comemorado o primeiro aniversário de sua neta. Lua terá uma festa temática em um luxuoso resort no interior de São Paulo para 500 convidados. O evento terá início no dia 9 de abril e totalizará 72 horas de duração. "Tudo será com cautela, pois não posso perder esse importante momento da vida de minha neta", compartilhou.

Zileide Silva realizou o mesmo procedimento

Durante o Jornal Nacional da última segunda-feira, 1, Zileide Silva se emocionou em sua participação na reportagem que ressaltava a importância da doação de órgãos. A jornalista compartilhou que realizou um transplante de córneas e aproveitou para agradecer à família dos doadores.

Zileide foi diagnosticada com ceratocone, uma doença degenerativa que afina a córnea e embaça a visão."Eu sou transplantada e agradeço às duas famílias que, em uma hora extremamente difícil, concordaram em doar as duas córneas que tenho hoje", contou ela.

A apresentadora já falou sobre o transplante em 2019. Durante o Jornal Hoje, ela deu detalhes do procedimento. "Eu tive ceratocone, nos dois olhos, precisei do transplante. Sempre agradeço às duas famílias que concordaram com a doação. É, sem dúvida, um ato de amor e vida que segue", disse ela.