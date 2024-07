Pai de Anitta fala sobre a luta contra o câncer: ‘Eu sobrevivi’

Pai de Anitta, Mauro Machado relembra o susto com o diagnóstico de câncer após sofrer um AVC em 2022

Pai da cantora Anitta, Mauro Machado surpreendeu ao fazer um comentário sobre sua saúde após o susto que levou em 2022. Na época, ele sofreu um AVC e ficou internado por 13 dias em um hospital de São Paulo. Inclusive, ele foi diagnosticado com um tumor no pulmão e precisou passar por cirurgia.

Hoje em dia, aos 60 anos, ele superou este episódio em sua vida e celebrou a boa fase em sua saúde. “Eu, que sobrevivi a um tumor no pulmão e nódulo no pâncreas, encontrei aqui o retorno às minhas taxas saudáveis em meus exames”, disse ele.

E completou sobre cuidar de sua saúde em uma clínica: "Tudo isso me proporcionou retornar para atividades que já não praticava há algum tempo. Ainda tive o benefício de emagrecer 26 kg, de forma que me sinto muito feliz cada vez que estou aqui”.

A namorada do pai de Anitta

Pai da cantora Anitta, Mauro Machado – que é conhecido como Painitto - aproveitou um show da filha no Rio de Janeiro há pouco tempo. Para ir ao evento, ele contou com a companhia de sua namorada, Geórgia Ayres. Os dois são discretos no relacionamento e fizeram uma rara aparição juntos no evento.

Mauro e Geórgia surgiram abraçados enquanto eram fotografados pelos paparazzi presentes no eventos. Eles assumiram o romance em junho de 2022.

Geórgia Ayres é proprietária de centros de estética canina em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, e ela também faz aulas de pole dance e mostra sua desenvoltura nas redes sociais.

Fotos: Webert Belicio / Agnews