Pablo Marí, ex-jogador do Flamengo, faz atualização sobre estado de saúde após facada

Zagueiro Pablo Marí foi atingido por um homem enquanto estava no supermercado na Itália, onde joga atualmente

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 13h34

O zagueiro Pablo Marí (29), ex-jogador do Flamengo e atual defensor do Monza, da Itália, apareceu neste sábado, 29, em suas redes sociais para mostrar uma foto e atualizar seu estado de saúde. O atleta teve que passar por uma cirurgia na sexta-feira, 28, depois de ser esfaqueado dentro de um supermercado em Milão, na quinta-feira, 27.

“Depois do momento difícil que tivemos ontem, tanto a minha família como eu queremos comunicar que felizmente estamos todos bem apesar das circunstâncias, e agradecer a todas as mensagens de apoio e amor que estamos a receber. Além disso, queremos enviar condolências e toda a nossa força aos familiares e amigos da pessoa falecida, e desejamos sinceramente que todas as pessoas feridas se recuperem o mais rápido possível”, escreveu o jogador de futebol na legenda da publicação que fez no Instagram.

O clube em que joga, o Monza, também se pronunciou sobre o estado do jogador, falando que “está tudo bem”. Seguidores e amigos de Pablo Marí fizeram questão de comentar na publicação do jogador, mandando forças e mensagens positivas.

“Força, Pablo”, colocou o perfil oficial do Flamengo. “Muita força”, escreveu o lateral do time e ex-companheiro de Pablo, Filipe Luis. “Estamos em oração por você! Uma ótima recuperação”, exclamou uma seguidora do jogador espanhol.

Pablo Marí e outras cinco pessoas foram esfaqueadas por um homem de 46 anos, na cidade de Assago, na Itália. Uma das vítimas, funcionária do mercado onde tudo ocorreu, morreu no local. O jogador espanhol do Monza saiu do lugar bem e consciente, sendo levado para o hospital em Milão. Assim que a notícia correu pela ruas italianas, Adriano Galliani, diretor-executivo do Monza, e Rarraele Palladino, técnico do clube, foram para o hospital prestar assistências ao jogador

Veja a publicação de Pablo Marí dando atualizações sobre seu estado de saúde: