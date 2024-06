O que é meningioma? Especialista explica tumor cerebral de Roque, do Silvio Santos

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurocirurgião Murilo Martinez explicou detalhes envolvendo o diagnóstico de meningioma de Roque, braço direito de Silvio Santos

Depois de passar alguns dias internado, Roque (87), assistente de palco de Silvio Santos, recebeu o diagnóstico de meningioma, uma espécie de tumor benigno no cérebro. Por conta da repercussão do caso, a CARAS Brasil foi atrás do neurocirurgião Dr. Murilo Martinez Marinho, para explicar um pouco sobre o caso.

Conforme o especialista, o meningioma é um tumor muito comum e, apesar do cuidado após o diagnóstico, ele não é cancerígeno. "Ele é um tipo de tumor que se origina nas meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal".

"É um dos tipos mais comuns de tumores cerebrais primários. A maioria dos meningiomas é benigna, o que significa que não são cancerígenos, embora alguns possam ser atípicos ou malignos", completou.

Murilo Martinez conta que o meningioma, geralmente apresenta sintomas que podem afetar na rotina dos pacientes, provocando fraquezas e até problemas comportamentais. "Os sintomas de um meningioma podem variar dependendo do seu tamanho e localização e podem incluir dores de cabeça, convulsões, problemas de visão, fraqueza nos membros, e alterações no comportamento ou personalidade", explica.

"O tratamento de um meningioma pode incluir monitoramento (para tumores pequenos e assintomáticos), cirurgia para remoção do tumor, radioterapia, ou uma combinação dessas abordagens, dependendo da situação específica do paciente", finaliza.

DEIXOU FÃS PREOCUPADOS

O diretor de auditório do SBT, Gonçalo Roque (87), segue internado no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Procurado pela CARAS Brasil, a instituição atualizou sobre o estado de saúde do animador e confirmou que ele está em observação após ter passado por um episódio de síncope.

No último sábado, 18, Roque, que é conhecido há anos por comandar o auditório do programa Silvio Santos, precisou ser levado às pressas para o hospital após um mal estar. Na unidade, ele precisou ir direto para UTI, para evitar maiores problemas de saúde.

Ainda conforme o boletim médico, Roque está estável e no momento espera pelos resultados dos exames realizados no último final de semana. "O paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angiorressonância) para complementação diagnóstica", explica.