Nutricionista fala sobre dieta que fez Jojo Todynho eliminar mais de 20kg

Malhando e seguindo direta, cantora Jojo Todynho tem se esforçado para perder peso e "ficar saudável"

Após a treinadora da Jojo Todynho, Carol Vaz, compartilhar os segredos do treino dela para eliminar 22kg, foi a vez da nutricionista compartilhar detalhes sobre a perda de peso da cantora.

A profissional Renata Branco contou que Jojo já havia começado o processo de emagrecimento, mas com a pandemia de Covid-19, acabou deixando o processo de lado.

“A Jojo já é paciente nossa a muitos anos, antes da pandemia ela tinha perdido mais de 30kg, fazendo protocolo, atividade física, porém com a vinda dessa pandemia, foi gatilho para ela e para milhares de pessoas a não se cuidarem. Agora a Jojo voltou com força total, e virou para mim e falou ‘Renata, eu quero voltar com meu protocolo’, e aí estamos aqui”, explicou.

Ela contou que para que a nova estudante de direito continue perdendo peso, diversos protocolos serão utilizados alternadamente.

“Criamos uma meta, e dentro dessa meta a gente vai fazer vários protocolos, no protocolo atual vamos fazer ela não pode ingerir nenhum tipo de gordura, e isso já esta trazendo muito resultado pra ela, no emagrecimento saudável existem vários pilares e não podemos deixar de faltar nenhum que é a alimentação saudável, atividade, sono reparador e mente. Esse é o conjunto para o sucesso terapêutico", explicou.

"Dentro desses protocolos que criamos especificamente para Jojo criou, temos 20 dias sem consumir gordura onde a Jojo foi para internet pedir para liberar seu bifinho com gordura. E nesse processo serão utilizadas várias estratégias como jejum intermitente, dieta low carb e a dieta cetogênica, que será somado junto com o suporte de soroterapia, onde auxiliará o organismo a desintoxicar, dar mais energia para que ela consiga fazer os treinos, mesmo com as restrições calóricas”, concluiu Renata.

