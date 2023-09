Novo boletim médico: Kayky Brito está realizando reabilitação respiratória e motora

Kayky Brito permanece internado sob cuidados intensivos desde que foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro

O ator Kayky Brito deu novos passos em seu tratamento após ser atropelado há 11 dias no Rio de Janeiro. Um novo boletim médico foi divulgado nesta quinta-feira, 14, atualizando o estado de saúde do ator que mostra evolução em seu quadro médico.

No documento assinado pelos médicos do ator, o hospital Copa D'Or afirma que Kayky segue estável e realizando reabilitação respiratória e motora: "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito está estável e continuará sob cuidados intensivos. Nesse momento, realizando reabilitação respiratória e motora".

Na quarta-feira, 13, a mãe dele, Sandra Brito, compartilhou o novo boletim médico sobre a evolução do herdeiro informando que o ator já respirava sem a ajuda de ventilação mecânica e não estava mais sedado.

Kayky Brito foi atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro de 2023. Vale lembrar que o ator foi levado para o hospital Miguel Couto, que é público, pelos Bombeiros logo após o acidente na madrugada. Lá, ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.

No dia seguinte, a família providenciou a transferência dele para um hospital particular na mesma cidade, onde ele está desde então. Dois dias após o acidente, no dia 4 de setembro, Kayky passou por um procedimento cirúrgico.

Na semana passada, um boletim médico informou que ele fez uma cirurgia para fixação da fratura na pelve e no membro superior direito. O procedimento foi um sucesso. No dia 6 de setembro, os médicos informaram que o ator passou por uma tomografia e o resultado mostrou sinais de melhora evolutiva.

Após melhora clínica, namorada de Kayky Brito faz agradecimento

Tamara Dalcanale, namorada do ator Kayky Brito usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 13, para fazer um agradecimento após as novas notícias sobre o quadro de saúde do amado e aproveitou para agradecer por mais uma vitória e também por todas as orações e mensagens de apoio dos amigos e seguidores.

"Venho hoje aqui para agradecer a vida. Agradecer a sua força, agradecer por mais uma vitória! Mais um importante passo foi dado! Dia de agradecer todas orações, energias positivas e correntes do bem para o Kayky. Continuamos um dia de cada vez, passo a passo, com cautela e muita fé", escreveu ela nos Stories do Instagram. Tamara e Kayky, vale dizer, estão juntos desde 2021, e são pais de Kael, que tem 1 ano.