No hospital, Preta Gil surge sorridente após passar por cirurgia

Preta Gil exibe nova foto no hospital enquanto se recupera da segunda cirurgia durante a luta contra o câncer: ‘Me recuperando’

A cantora Preta Gil está internada em um hospital de São Paulo para se recuperar da cirurgia que realizou nesta semana. Ela realizou a remoção da bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal alguns meses depois de ter feito uma cirurgia para retirar o tumor no intestino. Agora, ela apareceu sorridente em uma foto em sua cama do hospital enquanto se recupera.

"Passando aqui para deixar um beijo para vocês e dizer que estou bem, me recuperando dessa segunda cirurgia. Momento de reaprender algumas coisas, voltar a funcionar o intestino, segurar, é tudo delicado, mas vai passar e eu vou evoluir cada dia mais. Vindo aqui agradecer as mensagens de amor de vocês sempre”, disse ela nos stories do Instagram.

Vale lembrar que Preta Gil revelou que está com câncer em janeiro deste ano para os fãs por meio das redes sociais. Nesse meio tempo, ela fez tratamentos e a cirurgia, e também se separou do ex-marido.

Preta Gil já mostrou a bolsa de ileostomia

A cantora Preta Gil agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos de como está aproveitando o seu feriadão. A estrela foi renovar o bronzeado em Joá, no Rio de Janeiro, e apareceu só de biquíni e saída de praia combinando.

Nas fotos, a artista apareceu com um sorrisão no rosto ao usar o look estiloso e ainda deixou à mostra a bolsa de ileostomia que está usando por alguns meses. Ela colocou a bolsa em uma cirurgia recente durante o seu tratamento contra o câncer no intestino. A estrela deverá remover a bolsa em outra cirurgia a ser realizada no futuro.

Na legenda, Preta escreveu: “Como é bom se sentir tão livre!”.