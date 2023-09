Namorada de Toguro recebe alta hospitalar e fala pela primeira vez sobre internação

Nara Paraguaia, namorada de Toguro, foi internada após complicações durante o parto de seu filho e recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 11

Nesta segunda-feira, 11, a influenciadora digital Nara Paraguaia, namorada de Toguro, recebeu alta hospitalar após passar por complicações no parto de seu filho, Gael. Ela estava internada desde a última quarta-feira, 6, após sofrer uma hemorragia durante uma cesariana que lhe colocou em estado grave de saúde.

Em seu Instagram, Toguro celebrou seu aniversário e a alta da amada, que finalmente irá para casa após passar quase uma semana no hospital. O influenciador fitness comprou um bolo de chocolate e cantou parabéns em família, que ainda estava aguardando pela notícia da alta.

"11 de setembro é uma data muito marcante em minha vida, data do meu aniversário, data que minha mãe se foi, e data que estaremos recebendo alta do hospital. Um milagre aconteceu, estamos saindo do hospital, obrigado Deus", escreveu ele na legenda da publicação.

Nara também se pronunciou ao público pela primeira vez após sua internação na UTI. Ainda no hospital, ela apareceu pronta para deixar o local e agradeceu por sua recuperação. "Hoje eu tenho a honra e a graça de dizer que me deram alta aqui na Maternidade Santa Joana. Tô liberada, tô muito surpresa e emotiva por tudo o que aconteceu nesses dias", iniciou ela.

Emocionada, ela falou um pouco sobre o processo. "Foram super intensos. Mas a minha recuperação surpreendeu o hospital inteiro por ser muito rápido e em menos de uma semana, eu consegui passar por tudo isso que eu passei", disse Nara, que precisou ser intubada e submetida a uma histerectomia durante a internação.

Ao finalizar, ela agradeceu aos seus seguidores pelas boas energias que lhe foram enviadas. "Estou muito feliz e muito grata por vocês, a cada pessoa que colocou o meu nome na sua oração, que botou fé na minha recuperação. Eu sei que Deus me deu uma nova vida e dia 6 de setembro eu renasci."

