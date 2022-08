Naiara Azevedo revela que pisou em faca e precisou ir ao hospital

Naiara Azevedo impressiona ao revelar como sofreu um corte em seu pé e precisou ir ao hospital para levar pontos: 'Rasguei o dedo'

A cantora Naiara Azevedo (32) surpreendeu os seus fãs ao revelar que precisou levar cinco pontos no pé após um incidente. Ela pisou em uma faca durante uma pescaria e sofreu um corte na região.

Nas redes sociais, a artista revelou detalhes sobre o que aconteceu. "Eu estava na roça, na beira da represa, pescando e brincando com os cachorros. Quando saíram da represa, vieram pular em mim, todos molhados. E eu fui andando para trás e não vi que tinha uma faca no chão. Com essa faca, a gente estava cortando salsicha para usar como isca. Eu pisei na faca e rasguei o dedo. Por pouco não foi um estrago maior", disse ela.

E completou sobre a ida ao hospital: "Eu não senti dor nenhuma na hora, e foi isso o que mais me assustou. Porque fiquei com medo de ter cortado, sei lá, um tendão, uma terminação nervosa, um nervo. [...] Enfim, saiu muito sangue. Aí fui para o hospital, deram anestesia, costuraram o meu dedo e estou aqui, maravilhosa, pleníssima".

Naiara Azevedo mostra imagens do seu pé após levar pontos:

📽 Ela contando a história dos pontos, ela pisou em uma faca e cortou o pé, saiu muito sangue como ela disse e ela meus amigos não sentiu dor nenhuma e está plena até agora!

👏 para essa mulher f0da

Fonte: ig Naiara Azevedo (30/08) pic.twitter.com/Iwo0JRshmw — Atualiza Naiara Azevedo 📸 (@atualizanaiara) August 30, 2022

